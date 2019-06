Tra Sarri e la Juve è tutto fatto, tra Sarri e il Chelsea (ancora) no. Manca il via libera definitivo, quello che dovrà arrivare da Roman Abramovich in persona: il patron dei Blues non è contrario alla separazione con il tecnico toscano - con cui il rapporto non è mai decollato - ma allo stesso tempo deve ancora sciogliere le riserve sul suo successore. E, in questo senso, avrebbe incassato un pesante “no”. Secondo La Repubblica, a rifiutare la panchina del Chelsea è stato proprio Massimiliano Allegri, reduce da cinque anni alla guida della Juve. Il club londinese avrebbe contattato Max per raccogliere l’eredità di Sarri, ma l’allenatore campione d’Italia preferirebbe restare fermo un anno.