Maurizio Sarri si avvicina a grandi passi alla panchina della Juventus. Quel che è manca è ormai chiaro da diversi giorni in questo senso: il via libera del Chelsea alla partenza del proprio manager, pronto a tornare in Italia dopo una sola stagione, in cui ha conquistato l'Europa League con i Blues. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ritardo del club inglese non ha messo in allarme i bianconeri o Sarri, che aspettano con tranquillità il placet di Roman Abramovich. La Rosea racconta che il sì definitivo dovrebbe arrivare tra oggi e lunedì prossimo al massimo, con l'ufficialità dell'addio al Chelsea. La Juventus non è convinta sul versamento di circa 6 milioni di euro e un indennizzo potrebbe arrivare attraverso altri affari sul mercato.



SOLO SARRI - Anche Il Corriere dello Sport non ha dubbi a riguardo: i rapporti tra i due club sono ottimi e per la Juventus esiste soltanto l'ipotesi Sarri per sostituire Massimiliano Allegri, il cui addio è arrivato ormai tre settimane fa. Serve pazienza per i tifosi bianconeri, ma la strada sembra ormai tracciata, con l'ex tecnico del Napoli pronto a firmare un triennale da 6 milioni di euro netti a stagione. E il Chelsea? L'arrivo di Frank Lampard, ex bandiera e centrocampista dei Blues, dal Derby County resta la pista prediletta per il futuro della panchina, mentre un'altra idea porta a Nuno Espirito Santo, che sta sorprendendo tutti sulla panchina del Wolverhampton.