Maurizio Sarri è sempre il favorito per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'attuale manager del Chelsea avrebbe già parlato con Cristiano Ronaldo e il fenomeno portoghese avrebbe approvato il suo arrivo in bianconero. Previsti nuovi contatti anche nelle prossime ore, in attesa che arrivi l'annuncio ufficiale del suo arrivo a Torino. Per l'ex allenatore del Napoli è pronto un contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione.