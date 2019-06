Una fan page ufficiosa ma che di fatto era diventata la fan page ufficiale di Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli da oggi nuovo allenatore della Juventus. Il gruppo "Sarrismo Gioia e Rivoluzione" si scioglie dopo l'annuncio del club bianconero che ha nominato Sarri allenatore per i prossimi tre anni. Un colpo troppo duro per gli intransigenti tifosi del tecnico toscano che aveva promesso di arrivare a conquistare "il palazzo". Lui l'ha fatto, anzi nel palazzo ci è proprio entrato. Lasciando i suoi vecchi fan fuori dalla porta.