Ufficialmente Maurizio Sarri non lascerà il Chelsea al termine della stagione. Questa, secondo Il Corriere dello Sport, la posizione del club inglese che fa filtrare di voler confermare il tecnico toscano. In raeltà i Blues hanno già contattato Frank Lampard e proprio la leggenda del club inglese ha grandi chances di sedere sulla panchina dei Blues la prossima stagione. Sempre secondo Il Corriere dello Sport, il Chelsea avrebbe diritto ad un indennizzo di quasi 10 milioni di euro, una cifra che però la Juve può limare o cancellare proprio in virtù dei piani del club inglese e dell'ottimo rapporto tra le due società. Intanto Sarri resta il primo nome per la panchina della Juve.