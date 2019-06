Il Chelsea chiede infatti 6 milioni di euro ai bianconeri, che potrebbero essere pagati dalla Juve in altre forme, probabilmente con uno sconto sulle rate dovute dai Blues per Gonzalo Higuain. A riportarlo è Calciomercato.com: i rapporti tra i londinesi e la Juve sono buoni e il presidente Roman Abramovich non vuole rischiare di incorrere in altre penali legate al licenziamento degli allenatori. La prossima settimana sarà quella decisiva per l'annuncio: entro mercoledì la Juventus vorrebbe comunicare il nuovo tecnico per la prossima stagione. Che sì, con ogni probabilità, sarà proprio Maurizio Sarri. Siamo alla stretta finale, alla curva decisiva.