Maurizio Sarri alla Juve. Una possibilità che trova voci, rumors, ma anche conferme e che più volte è stata ribadita in questi giorni dai principali quotidiani sportivi nazionali. L'ex Napoli è ancora tra i principali candidati per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus e un dettaglio potrebbe aiutarlo a liberarsi dal Chelsea per poi scegliere se firmare con i bianconeri. Secondo La Repubblica, infatti, Sarri ha una clausola per uscire anticipatamente dal suo contratto con il club inglese, che ammonta a 5.5 milioni di euro. Finire la propria avventura con due anni di anticipo ha un costo preciso che, secondo il quotidiano, la Juve è disposta a pagare.