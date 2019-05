Tra la finale di Europa League e il futuro:, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Arsenal. "Io il favorito per allenare la? Voglio pensare soltanto alla finale", spiega l'allenatore: "Ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Prima di tutto parlerò con la società, ma questo non è il momento, perché sto pensando soltanto a questa partita. La nostra sensazione è che ci meritiamo di vincere. Sapete bene quale sia la mia opinione, è rimasta la stessa. In questo momento voglio parlare soltanto della finale, i miei giocatori hanno bisogno di questo".- "Momento più alto della mia carriera? Non lo so, la sensazione dal punto di vista di un allenatore è diversa da quella di un giornalista. Per la stampa questa è la partita più importante della mia vita, ma forse non lo è per me. Potrò rispondere soltanto domani a questa domanda. Teso per domani? No, al momento no".