Dopo la vittoria contro l'Inter, l'allenatore della Lazio Maurizioha parlato così ai microfoni di Dazn: "Io ho visto fin dall'inizio quello che volevo. Siamo andati sotto su un rigore ma eravamo in partita contro una squadra che stava facendo bene e abbiamo avuto nelle nostre occasioni. Poi è bastato un episodio per capovolgere la gara. Quando Dimarco rimane a terra l'Inter tira in porta, quindi se qualcuno doveva mettere fuori la palla erano loro; se hanno continuato a giocare l'abbiamo fatto anche noi. La situazione è stata chiara. Queste scene si vedono solo in Italia, io ho fatto un anno di Premier League e non ci sono"."Mi ha detto che l'arbitro l'ha espulso ma in realtà stava andando a salutare Correa e non era sua intenzione litigare con l'argentino; c'è stato un fraintendimento clamoroso. Felipe Anderson è stato aggredito ripetutamente con atteggiamento intimidatorio, mi aspettavo qualche espulsione".