Il pre campionato disulla panchina della Lazio non è stato entusiasmante. L'ex allenatore della Juventus, infatti, nelle cinque amichevoli fin qui disputate ha ottenuto(contro Triestina e Twente) e ben(con Sassuolo, Padova e Meppen), subendo cinque gol da squadre meno blasonate. A meno di una settimana dall'esordio in campionato sulla panchina biancoceleste nella trasferta contro l'Empoli, Sarri dovrà lavorare per tentare di ​imporre la sua mentalità e la sua idea di calcio il prima possibile anche a Formello.