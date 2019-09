La squadra che arretrava, un cruccio per Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, così come raccontato da Sky Sport, non è apparso felicissimo al termine del primo tempo, con la sua Juve che è arrivata all'intervallo sul punteggio di 1-1 dopo i gol di Veloso e Ramsey. E proprio contro Ramsey è arrivata la prima sfuriata del tecnico toscano: galeotto è stato l'atteggiamento del gallese, che non era salito insieme alla squadra. Anzi: continuava ad andare indietro per difendere in fase di non possesso. Prime indicazioni ed errori naturali, per l'ex Arsenal. Che si è tolto però lo sfizio del primo gol in bianconero.