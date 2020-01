Maurizio Sarri parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese. E il discorso non può cadere sui brutti infortuni patiti daall'Olimpico: "Mi sembra meglio rispetto alle precedenti stagioni, non è mai stato bellissimo, un terreno bellissimo, quest'anno mi sembra meglio. Qui nessuno può dirti cosa ha pesato sugli infortuni in maniera seria, scientifica. Io vedendo la dinamica dei due infortuni ho dubbi che sia stato il terreno, sono stati due cedimenti strutturali. In fase di atterraggio Demiral ha fatto un movimento innaturale, l'infortunio di Zaniolo avviene prima dell'impatto con De Ligt, il movimento innaturale del ginocchio è una frazione di secondo prima dell'impatto con De Ligt. se alla base c'era un'imperfezione del terreno di gioco non te lo so dire. Le condizioni generali dell'Olimpico mi sembrano meglio delle precedenti".