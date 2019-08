Maurizio Sarri ci sarà. Il tecnico della Juventus, che nella giornata di ieri non ha diretto l'allenamento a causa di una sindrome influenzale, non mancherà al suo primo appuntamento a Villar Perosa, in programma per oggi a partire dalle ore 17. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'allenatore bianconero siederà regolarmente in panchina, anche se non dovrebbe rilasciare dichiarazioni in seguito alla partita. I tifosi, però, potranno "abbracciarlo", per la prima volta a Villar Perosa.