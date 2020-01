Maurizio Sarri è in ritardo su Max Allegri. Come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico bianconero ha otto punti in meno rispetto alla Juve di un anno fa (l'Inter ne ha otto in più). Sarri inoltre ha perso due partite in campionato mentre Max, arrivati a questo punto della stagione, era ancora imbattuto in Serie A. Infine c'è il dato sui gol subiti. Ad oggi la Juve ne ha presi nove in più rispetto alla passata stagione: 12 a 21.