La Juventus vive una giornata caldissima, a partire dalla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri a partire dalla prossima stagione. Il blitz di Fabio Paratici in Inghilterra ha messo Maurizio Sarri in cima alle preferenze bianconere per il futuro, seguito sempre da Mauricio Pochettino. Nuove voci, poi, riguardano i grandi sogni dei tifosi: Jurgen Klopp del Liverpool e Pep Guardiola del Manchester City. Tante importanti dichiarazioni arrivano in giornata: si parte con le parole di Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli di questa mattina, poi nel pomeriggio ecco quelle di Paulo Dybala, che svela il suo futuro. Nel frattempo, il mercato impazza: Mario Mandzukic sembra sempre più vicino all'addio alla Juventus, mentre Cristiano Ronaldo ha "chiamato" Sergio Ramos a Torino per un futuro insieme con la maglia bianconera. Intanto, l'Under 23 ufficializza l'esonero del proprio allenatore.



Tutte le notizie della giornata bianconera nella nostra gallery dedicata.