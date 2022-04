Così Maurizio Sarri, dopo la partita vinta con il Sassuolo, ha parlato della prestazione della Lazio: “Oggi ho visto una partita di alto livello. Non credo che in Italia ci sia un problema tattico o tecnico, ma di politica sportiva. Ci siamo divisi le briciole senza pensare a fare stadi nuovi, centri sportivi e terreni all’altezza, a differenza degli altri movimenti stranieri, che invece hanno quadruplicato le entrate. Ho allenato anche all’estero e gli allenatori italiani non sono inferiori. Ci sono anche tanti giovani come Dionisi che stanno facendo bene”.