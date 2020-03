Maurizio Sarri continua il suo isolamento nel centro di Torino e Il Corriere di Torino racconta la vita del tecnico bianconero assieme all'amico d'infanzia Enrico che è diventato il suo factotum e lo ha seguito anche Napoli e Londra. "Sarri si concentra sul calcio e non potrebbe essere altrimenti - scrive il quotidiano -, accompagnando il tutto con le sue inseparabili Merit, che fuma col ritmo di sempre. La famiglia di Sarri è rimasta in Toscana. La moglie Marina e il figlio Nicolé sono i soci di un’azienda di prodotti per ufficio e ottimizzazione di attività amministrative e logistiche aziendali che resta operativa perché ricade tra i servizi qualificabili come essenziali. La vita va avanti anche per loro che sentono Sarri un paio di volte al giorno. Si è fermata solo la costruzione della nuova casa in Toscana, iniziata un paio di anni fa, e che dista pochi chilometri da quella attuale. È l’unico progetto di Sarri che si è fermato".