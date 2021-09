in crisi? Non secondo Maurizio. L'ex allenatore della Juventus ha commentato così il momento dei biancocelesti: "Io non mi sento in difficoltà, la squadra ha fatto dei passi giganteschi a livello tattico. Dobbiamo fare un percorso perché abbiamo cambiato tutto e ci dobbiamo adeguare ad un nuovo modo di fare, a un modo diverso di pensare e abbiamo bisogno di tempo. I ragazzi si applicano. L’ultima partita mi ha dato segnali dal punto di vista tattico, non qualitativo".