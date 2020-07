La Juve si avvicina alla sfida valida per la 35esima giornata di campionato, contro l'Udinese. In vista della gara, oggi parlerà Maurizio Sarri, tecnico dei bianconeri, in conferenza stampa. L'incontro con i giornalisti per parlare alla vigilia della trasferta in Friuli è fissato per mercoledì 22 luglio alle ore 16.30. Diversi i dubbi di formazione che ancora sono aperti: su tutti chi affiancherà Ronaldo e Dybala in attacco tra Bernardeschi e Douglas Costa. Ma anche su chi prenderà il posto di Leonardo Bonucci, anche se - con Chiellini e Demiral ancora out per infortunio - sembra abbastanza scontata la scelta Rugani. La conferenza sarà trasmessa su SkySport24 e JTV, sarà invece possibile seguire la diretta testuale su IlBianconero.com.