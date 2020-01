di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa dopo la vittoria con la Roma: "Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra, se la partita si mette in un certo modo hanno capacità di accelerazione. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, concedendo zero e andando sul triplo vantaggio. Abbiamo preso un gol evitabile, poi abbiamo fatto un tratto di buona partita di buoni livelli, ma è una partita di buon livello contro una buona squadra. La sensazione è che i giocatori siano in fase di miglioramento, se a individualità come le nostre concedi metri di troppo la qualità dei nostri giocatori è elevatissima. Mi piace l'evoluzione, vedo sempre più il tentativo di essere in dominio della partita. Con la Roma non è semplice".



DANILO - "Ha un problema muscolare, non so dirti di che entità, domani o dopo domani farà esami ma non so dirti di che entità. Il problema è muscolare".



RABIOT - "Ha letto bene alcune situazioni, nel primo tempo potevamo uscire più alti con Douglas Costa, il tentativo era di tenerlo a fare il quarto ma tenerlo più alto quando la palla era dalla sua parte. Rabiot è in fase positiva, si sta inserendo, sta trovando sicurezze per far vedere che dal punto di vista tecnico è un giocatore importante".



NAPOLI - "Domattina inizieremo a fare valutazioni. Sappiamo che è una partita difficile, dobbiamo non fare l'errore di pensare che il suo valore sia quello della classifica. Nella partita singola le squadre forti possono creare difficoltà enormi. Dal punto di vista emotivo mio è una partita particolare perché il mio rapporto con la città è stato un rapporto forte". SCATTO RONALDO - "Prima di tutto sta benissimo fisicamente, a livello di reattività sta bene, lui lavora sui particolari. Aldilà di uno, due allenamenti che può aver fatto con il centometrista quando sta bene riesce a tirare fuori la cosa giusta".



ROMA - "Roma sconfitta dieci volte su dieci? Speriamo undici. Qui perdono in tante, non sembrava di essere in Coppa Italia questa sera, sembrava coppa d'Inghilterra, l'atmosfera stasera era bellissima, da Coppa d'Inghilterra. Giochi in un ambiente caldo, caloroso, contro una squadra forte. Spero che questa legge che vale un pò per tutti continui nel tempo. Io ci ho vinto una partita dopo averne perse tre".



VITTORIE - "Ancora ci girano per quella che abbiamo pareggiato qui. Vincere è normale qui, è brutto dirlo ma qui è normale. Vincere nello sport è sempre eccezionale. Sono felice della squadra, non dobbiamo guardare ai numeri perché il percorso sarà più difficile, la media punti della terza è straordinaria, dovremmo fare meglio degli anni scorsi se vorremo vincere il campionato. Sono abituato ad essere accolto con scetticismo, sono sempre arrivato dalla categoria sotto e sono accolto con scetticismo. Fa parte della mia storia, del percorso che ho avuto".