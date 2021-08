L'ex allenatore della Juventusha parlato così in conferenza stampa in vista dell'esordio dei biancocelesti in Serie A. Ecco l sue parole:- "Il posto finale che si può raggiungere la Lazio non lo so, partiamo dal sesto posto e vedremo se da lì potremo salire o scendere".- "Noi siamo una squadra in evoluzione. Io mi ritengo uno specialista, ovvero uno che vuole che le cose vadano alla perfezione. Probabilmente questo sarà un anno di costruzione, ma in ogni caso sono contento di quello che ho visto. L'applicazione dei ragazzi in allenamento è feroce e questo mi rende soddisfatto. Vado a fare l'allenamento molto contento e mi sto divertendo".