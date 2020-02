"Solita Juve? Mi sembra troppo. Nel primo tempo non era la solita, era molto peggio. Solito approccio che ogni tanto ci succede senza venire a capo delle motivazioni, anche il problema della palla mossa lentamente si verifica ancora e faccio fatica a far passare questo concetto alla squadra. Meglio nella ripresa, un po poco per una partita di Champions. La situazione va messa a posto complessivamente. Se muoviamo la palla così lentamente è difficile. In fase difensiva pensavo di concedete anche di più. Ma per un ottavo di Champions abbiamo fatto poco"."Gli aspetti preoccupanti sono generali. Non possiamo essere squdra produttiva su questi ritmi, questo aspetto principale che dobbiamo spazzare via. Anche in prestazioni positive abbiamo 10-15 minuti così""Non ho mai detto che la squadra non rispetta le consegne. Ma farlo a cento all'ora è diverso che farlo a dieci all'ora. È un difetto enorme che abbiamo, non so se sia venuto fuori negli anni precedenti"."Bonucci? Non esco durante riscaldamento, ma lo staff non mi ha segnalato niente di particolare"."​In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi, su Ronaldo e su Dybala. In Europa c'è un metro diverso e dobbiamo adeguarci".