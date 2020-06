di Lorenzo Bettoni, inviato all'Allianz Stadium

Così Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la vittoria sul Lecce: "Il campionato italiano ha una lunga storia, solitamente le squadre che ne vengono a capo sono quelle che subiscono meno gol. Per noi non subire è importante. Penso che la linea difensiva sia più protetta d'inizio stagione rispetto ai centrocampisti. Vanno a pressare di più sulle palle perse e questo limita gli avversari, il lavoro dei difensori è più semplice del girone d'andata. Ci fa piacere che tutti i nostri attaccanti siano andati a segno".



HIGUAIN - "Ne abbiamo parlato anche ieri della storia di Higuain. Ha sofferto problematica individuale, familiare, collettiva di questa pandemia che l'ha molto segnato. All'inizio noi che gli parlavamo di calcio sembravamo pazzi scatenati in relazione a come lui aveva vissuto la storia. Mi fa piacere che abbia segnato anche dopo l'infortunio e si sia completamente riconciliato con il calcio. E' uno degli attaccanti più forti in circolazione, averlo a pieno servizio è più che importante, forse determinante".



IL MATCH - "Calcolare le reazioni fisiche e mentali dopo l'anomalia che abbiamo vissuto è difficile, come le reazioni fisiche della squadra dopo un'inattività così prolungata e inusuale. Oggi ci abbiamo messo 25 minuti a trovare il ritmo partita e poi abbiamo chiuso in crescendo. Avere certezze ora è difficile, ora le partite sono tutte ad alto rischio. Difficoltà iniziali? Credo sia un discorso di energie fisiche e mentali. La squadra non era brillantissima e ha portato la squadra a non esprimersi al meglio all'inizio. Giocare ogni tre giorni è difficile anche psicologicamente, a volte energie mentali e nervose non hanno risposto così brevi. Visto la buona mentalità che abbiamo mostrato, la squadra ha giocato con convinzione anche a risultato acquisito e mi fa enorme piacere perché è la mentalità che vorrei sempre vedere nella mia squadra".



DOUGLAS COSTA - "Bentancur ha avuto un crampo ad un adduttore e quindi ho preferito non andare a rischiarlo oltre visto il calendario. Douglas in questo momento della stagione averlo in panchina è una grandissima risorsa, con squadre non al top della condizione e con temperature elevati, i cali di tutti nei secondi tempi possono essere accentuati e mettere dentro uno come Douglas può dare una svolta alla partita. Di questo ho parlato anche con lui per fargli capire cosa voglio da lui quando entra o tenerlo motivato quando non parte. Se voglio tenerlo motivato a volte deve partire anche dall'inizio ma averlo in panchina per noi è un'arma importantissima" TURNOVER - "Per fare turnover bisogna ricorrere all'Under 23 ma giocano domani ed hanno meno riposo di noi. Avevamo 5 infortunati, uno squalificato e tre giocatori con due allenamenti sulle gambe, non ci possiamo permettere molto da questo punto di vista in questo periodo. Vediamo chi è particolarmente stanco, Ramsey è in crescita, Higain può fare uno spezzone più ampio. Rugani meriterebbe di giocare ma per un allenatore è difficile cambiare una coppia di centrali che sta facendo così bene, in questo momento per noi è difficile fare turnover, speriamo che la situazione cambi tra una decina di giorni".



PJANIC - "Ha fatto una partita di buon livello, secondo me dopo la sosta si è approcciato nella maniera giusta, sta crescendo di rendimento di partita in partita. Sono soddisfatto di cosa ho visto. Cristiano in questa fase può giocare con buona continuità, dal punti di vista fisico deve andare al top, sta crescendo di partita in partita, gli fa comodo giocare parecchio poi nel lungo periodo bisognerà trovare qualche spezzone di partita in cui tirare il fiato. Cristiano in questo si sa molto ascoltare e quindi quando sarà il momento di riposare se ne renderà conto lui per primo in questo momento credo stia reggendo piuttosto bene",