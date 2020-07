di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa dopo la vittoria nel derby: "Giallo di Dybala? Peccato per come è venuto, una somma di ammonizioni ci sta anche, c'è rammarico per come è avvenuto. Dal campo avevo avuto una sensazione nettamente diversa".



PRESTAZIONE - "Dal punto di vista della qualità del gioco siamo in buona crescita. Dal punto di vista tattico abbiamo avuto qualche difficoltà in più nel restare compatti e corti ma ci sta che giocando nel pomeriggio arrivi prima la stanchezza. Abbiamo concesso qualche spazio in più del solito tra la linea dei centrocampisti e la linea dei difensori".



ORARIO - "Io non mi lamento, voglio bene al nostro movimento, ho solo detto che giocare le partite a quest'ora non è un bene per il calcio italiano. Se me lo chiedi come allenatore della Juve non ero preoccupato, credevo la partita venisse più brutta di quello che facciamo abitualmente ma la sensazione che abbiamo retto bene anche a quest'ora l'ho avuta e nel finale abbiamo accelerato. I segnali sono incoraggianti in questo senso anche se l'unicità di questo momento deve farci restare coi piedi per terra".



DE LIGT DYBALA - "Sono giocatori che stavano facendo benissimo ma come abbiamo detto prima queste sono ammonizioni che possono accadere. Abbiamo soluzioni e quindi non ne farei un dramma. Sono due assenze importanti ma giocheranno giocatori forti al loro posto, possiamo ovviarne anche se sono due giocatori forti e che stanno bene".



BERNARDESCHI - "E' un giocatore molto importante per noi, in zona difensiva ci consente di comporre un centrocampo a quattro, ci fa un ottimo lavoro in fase offensiva, detta movimenti senza palla. In una partita può essere spettacolare, in altre meno ma è un calciatore molto importante in tutte le fasi". HIGUAIN - "Non so quanto può giocare, l'importante è che possa giocare, poi vediamo cosa ci dirà la partita, quando la benzina è finita andremo a cercare altre soluzioni. Anche oggi è entrato e ha fatto piuttosto bene quello che doveva fare. Se la benzina durerà 50-60-70 minuti non so, non credo 90. Prima facciamogli sparare tutto e poi vediamo soluzioni alternative".



BUFFON - "Di fronte a certi giocatori e certi numeri bisogna fare quello che abbiamo fatto noi a fine partita. Tutti in piedi e applausi. Credo sia l'unica cosa da fare senza spendere tante parole. Di fronte a queste carriere e numeri non c'è bisogno di spendere tante parole".



CALO - "E' stata una reazione di nervosismo al rigore. La squadra pensava di avere in mano la partita, si è trovata sopra 2-1, all'intervallo molti giocatori erano arrabbiati. Il compito principale era quello di riportare le menti a quello che dovevamo fare e non quello che era successo nell'ultimo minuto. Lo sbandamento nel secondo tempo per fortuna non è durato molto".



PJANIC - "Cambio? Era uno degli ammoniti, nell'intervallo l'ho visto particolarmente colpito da rigore e risultato e non volevo rischiare niente".





in aggiornamento