di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Brescia: "Una squadra che ha fatto quello che doveva fare, abbiamo avuto un buon impatto, poi 15 minuti di empasse, poi abbiamo mosso la palla con pazienza, fatto tre pali. Abbiamo fatto quello che c'era da fare. A livello fisico non ho ancora i dati, a livello di aggressività c'era qualcosa di più. Le ultime partite nostre a livello fisico hanno una situazione diversa rispetto ai numeri. Sono gli stessi di un mese fa ma a livello visivo sembrava meno. I tre davanti oggi hanno fatto bene, Cuadrado era quello che doveva adeguarsi ai movimenti di Paulo e l'ha fatto bene, aspettiamo verifiche più importanti".



USCITE - La squadra fa bene a cercare ad uscire da dietro, a volte si prende dai rischi. Lo stadio può reagire in qualsiasi modo, è abituato bene ed è esigente, io la prima volta che ho giocato con il Real sono rimasto stravolto perché al primo passaggio il Bernabeu viene giù. E' il segno di quanto questi tifosi siano abituati bene".



MOMENTO - "Caldo? Abbiamo sbagliato due partite, non abbiamo mancanza di risultati per tre mesi, fa parte quasi della normalità, poi questa squadra è abituata ad avere più punti di vantaggio e l'ambiente va un po' in fibrillazione, io la vivo in modo normale, bisogna restare sereni quando si vincono 7-8 partite di fila e distaccati quando si perdono due partite in un mese".



PJANIC - "Non lo so, farà degli esami domani, l'adduttore è sempre difficile da valutare. A volte sembrano infortuni seri e poi non sono niente, altre è il contrario. Dobbiamo aspettare domani. Pubalgia? No, lui non ha mai avuto dolori continui agli adduttori ma su qualche movimento. L'ultima volta era un falso allarme, non ha i sintomi della pubalgia perché tra un episodio e l'altro lui sta normalmente".



CHIELLINI - "Sta bene, non è ancora prontissimo ma sta progredendo velocemente. La speranza è che tutte le settimane possa fare passi in avanti, vediamo tra quanto sarà pronto per partite impegnative, negli ultimi 10 giorni ha fatto passi in avanti impensabili, vediamo nei prossimi dieci. Lione? Se fa gli stessi passi in avanti sarà da valutare. I minuti gli mancano, vediamo se in settimana riusciamo ad organizzare una partita ancora con Under 23 o 19 per fargli fare altri minuti in campo".



HIGUAIN - "A volte sono anche momenti casuali, nel primo tempo ci ha messo del suo, sono scorsi 3-4 palloni nell'area piccola e lui ha sempre staccato all'indietro invece di attaccare la porta. Nel secondo tempo è stato anche un po' sfortunato, è un momento che deve vivere senza ansia. Se giochi per fare gol diventa più difficile farlo, deve essere la conseguenza della prestazione".



PUNTO - "Siamo in evoluzione, a volte passiamo un passo avanti e uno indietro, speriamo che oggi rappresenti una nuova progressione in avanti, stiamo cercando di cambiare il modo di giocare in una squadra che per tanti anni ha vissuto il calcio in modo diverso. Passi avanti? Dipende da cosa ti aspetti, questa è una squadra con certe caratteristiche, non giocherà mai come le mie squadre del passato. Mi devo adattare, nel passato non avrei mai dato la libertà offensiva che ho dato a Dybala oggi".



TIFOSI - "Io tutta questa freddezza dello stadio, a parte un bu per una palla persa al limite dell'area non l'ho vissuta. E' uno stadio abituato bene, molto esigente, che nelle fasi decisive delle partite si fa anche sentire".



LAZIO-INTER - "Stasera c'è Empoli-Pisa, la mia fede empolese viene fuori, per l'Empoli è un derby mostruoso. Vedrò i primi 15 minuti dell'Inter e poi guarderò l'Empoli".