Così Sarri in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Fiorentina: "Per vie centrali era difficile trovare grandi soluzioni, avendo Douglas in crescita abbiamo cercato di dare ampiezza alla nostra fase offensiva. Quando uno tiene fuori Dybala va a letto bestemmiando. Noi abbiamo giocatori di grandi livello, vediamo di riuscirci in base alla partita che abbiamo di fronte, questa per noi era una partita per Douglas. Oggi non abbiamo concesso nulla a livello di ripartenze".



RONALDO - "Bisogna essere noi in condizione, giocando punta a sinistra, l'uno due lo predilige, quando andiamo con le tre punte come oggi, gli va concesso di stare dentro al campo, l'altro deve dare equilibrio, oggi il compito era di Douglas e l'abbiamo fatto bene".



COMMISSO - "Repliche? No, non c'è niente da replicare, abbiamo fatto il 70% di possesso, la supremazia territoriale è stata nostra, il risultato è una logica conseguenza".



FRENO A MANO - "Che la manovra potesse venire fuori letta era scritto, quando trovi una squadra che difende così bassa devi avere la pazienza di girare il pallone, quello succede a tutte le squadre del mondo. Con Vlahovic la situazione è cambiata, c'erano più spazi e la conseguenza logica era togliere l'attaccante che avevamo messo per togliergli la profondità sul corto e mettere Dybala per Higuain per sfruttare gli spazi che si stavano aprendo".



MALEDIZIONE FIORENTINA - Nel periodo di Napoli venivano sempre fuori partite abbastanza spettacolari. La partita maledetta è stata una, quello fa parte della normalità, tutti prima o poi sui campi di Serie A ci perdiamo una partita, non l'ho mai vista come uno spauracchio".



CHAMPIONS - "Se mi metto a parlare di queste cose lancio un messaggio devastante alla squadra, noi dobbiamo pensare a tutto quello che viene prima, poi sappiamo tutti che la Champions è importantissima ma anche difficilissima, si va incontro a squadre forti, match ad eliminazione diretta. Prima ci sono partite di campionato importanti, l'andata delle semifinale di Coppa Italia. Se le affrontiamo bene saremo pronti per la Champions".



RIGORE - Visto in velocità era rigore, l'arbitro l'ha dato, ha rivisto al VAR ed ha confermato, mi interessano i numeri che sono molto positivi.



MERCATO - "Io sono contendo dal 2 gennaio, mi dispiace un pò per voi perché se non parlate di mercato vi vedo nei guai, la ritengo un'aberrazione, il bello del calcio è il campo non il mercato. Si sta perdendo di vista, i contenuti delle trasmissioni sono sempre più proiettate al mercato e questo a me non piace molto".



LANCI LUNGHI - "In linea generale siamo la squadra con la più alta percentuale di uscite rasoterra da dietro, al lancio non ricorriamo spesso. A volte ci andiamo con Bonucci anche perché avendo tanti attaccanti che vengono incontro, se ogni tanto allunghi ed hai l'opzione per andare sopra, spesso gli avversari si fidano meno a venirti ad aggredire. Noi nove palle su 10 andiamo verso la palla, non ci ricorriamo tantissimo".



RONALDO - "Abbiamo fatto un lavoro per riportarlo nella miglior condizione possibile, ha avuto un acciacco che non gli ha permesso di allenarsi con continuità, abbiamo fatto un percorso per togliere il fastidio che aveva".