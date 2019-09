di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Spal: "E' stata una partita sulla falsa riga di Brescia. Complessivamente abbiamo fatto una buona partita, per la prima volta abbiamo anche dato impressione di solidità difensiva. Buffon? Era una rotazione prevista. All'inizio del blocco abbiamo deciso questo tipo di ruotazione. In questo ruolo abbiamo potuto farlo, in altri ruoli no per qualche infortunio di troppo. Era una rotazione prevista".



DYBALA-RONALDO - Mi sembra abbiano fatto bene. Ho visto due attaccanti attivi, generosi, l'unico appunto era la pressione durante i primi 20 minuti, la palla era troppo scoperta sui difensori centrali. Ma hanno fatto bene, l'azione del secondo gol è stata bellissima, quella del terzo poteva essere ancora meglio, purtroppo Berisha ha parato. Sono vivi, come Higuain, possono giocare ancora insieme. Nessuno sta giocando contro voglia. Lui si è proposto subito in maniera brillante, mentalmente e fisicamente. Non era neanche prevedibie. A vederlo da fuori sembra che si diverta a giocare a calcio e diverte anche chi lo guarda. Ha entusiasmo mentale che lo fa rendere su alti livelli. Ho visto tre interventi dalla panchina di grande determinazione. Emre Can sta ritrovando fame, voglia e sta smaltendo la delusione e per noi questo è tanta roba. Mi sono preso la possibilità di farne a meno in Champions ma se in campionato è su questi livelli ci fa comodo".



MODULO E ATTACCO - Io già dal 30' del primo tempo pensavo che li avrei fatti giocare tutti e tre insieme (Dybala, Ronaldo e Higuain) se non si sbloccava. Dybala e Higuain ci danno anche possibilità di far rifiatare Ronaldo. Ogni anno gioca un numero forse eccessivo di partite, ci danno grandi soluzioni. 4-3-1-2? E' definitivo per ora perché Cuadrado gioca basso per via degli infortuni. I ragazzi hanno dimostrato che tutte e due le soluzioni le possiamo farle bene. Così siamo più spettacolari perché abbiamo una linea di passaggio in più però in fase difensiva è più dispendioso



SPAL - Sapevamo che avremo trovato una squadra che ci aspettava bassa. Potevamo dare più ritmo alla palla. Come ho detto ieri in conferenza, mi aspettavo una partita così perché l'avevo già vissuta a Napoli in un momento simile a quello attuale che avevo sofferto a venirne a capo. Per fortuna abbiamo segnato a fine primo tempo e questo ci ha facilitato il compito.



PJANIC - Il piede di Pjanic per le conclusioni è qualcosa dovuto alla mamma. Non all'allenatore. Ha questa qualità fenomenale, probabilmente anche al babbo. Non so se abbia il piede meglio il babbo o la mamma. Credo che oggi sia andato oltre i 120 passaggi, inizia a farsi vedere per come dobbiamo giocare noi. Quello che mi fa più piacere è che nelle ultime due partite sta verticalizzando di più rispetto ad inizio campionato e questo per noi è importante