di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen: "I ragazzi hanno fatto una buona partita. Non era semplice perché sono una squadra che ha grande qualità di palleggio e in certi momenti della partita può perdere iniziativa e inibire gli avversari. Abbiamo creato tanto e concesso poco. Abbiamo fatto una partita di grande sostanza con momenti di buona qualità".



BERNARDESCHI - "E' andato dentro perché negli ultimi allenamenti l'ho visto in crescita. C'era anche un motivo tattico perché loro lasciano spazio quando vanno in pressione e Fede poteva puntarli. La scelta è stata fatta pensando anche a Ramsey che aveva fatto tre partite consecutive ed è stata una conseguenza. Penso che gol e prestazione gli facciano bene (a Bernardeschi) dal punto di vista mentale e caratteriale".



DE LIGT - "Negli ultimi tempi i prezzi dei difensori sono questi. Ho visto spendere di più per gente che per me vale meno di lui. E' un ragazzo giovanissimo che si è trovato catapultato in un calcio sconosciuto e in una cultura calcistica sconosciuta. Stanno impostando bene da dietro, innescano i centrocampisti con più pulizia rispetto a inizio stagione. L'impressione è che la squadra stia diventando più solida. Merito della crescita individuale di giocatori difensivi come Cuadrado e De Ligt ma anche del centrocampo che fa più filtro".



RAMSEY - "Per le loro caratteristiche Ramsey è più palleggiatore. Ha una capacità di muovere la palla in tempi ristretti e con pochi tocchi di grande livello. Con squadre chiuse ha queste grandi capacità. Il Bayer concede, è pericolosa ma ti concede di giocare e Federico forse a livello di gamba e accelerazione negli spazi ha qualcosa in più. Ramsey si inserisce bene ma Federico per accelerazione individuale ha qualcosa in più".



SORPRESA - "Senza una buona prestazione dal punto di vista fisico contro questi avversari soffri. I numeri del Bayer sono di altissimo livello. Non ho visto i numeri di questa sera ma la sensazione in campo è che noi siamo calati alla distanza meno di loro. Noi nel secondo tempo eravamo più brillanti di loro. Queste sensazioni a volte le danno anche il modo di stare in campo. Voglio vedere i dati per capire da cosa dipendono: se dal livello tattico o fisico".



DIFESA - "Nel mio livello ideale l'inforcata che abbiamo preso alla fine non è prevista. Stanno migliorando in letture e reazioni ma anche a livello di reparto. Cuadrado si sta adattando al ruolo e sta facendo meglio. Sta migliorando la fase tattica. Ha margine sulla fase difensiva individuale. Anche stasera ha messo il culo in terra 3-4 volte, ha preso un'ammonizione. Barzagli può aiutarlo. Se cresce singolarmente a livello difensivo può diventare un terzino importante. Alex Sandro è una certezza, Bonucci sta facendo una fase iniziale di stagione straordinaria. L'assenza di Giorgio per noi è pesante dal punto di vista mentale e materiale. Leo sta cercando di dare contributo materiale e mentale e lo sta facendo da capitano vero".



HIGUAIN O DYBALA - "Sono due ragazzi in buona condizione fisica e mentale. Ti fanno fare bella figura perché come li alterni li alterni, chi entra fa bene. Non mi è piaciuto come qualcuno ha riportato le mie parole sul tridente e la favola da bar. E' una suggestione di grande livello. In un momento in cui la squadra è in costruzione c'è l'obiettivo di riequilibrare, l'obiettivo è quello di arrivarci però. Poi quando rientra Douglas si può fare un modulo ancora diverso".