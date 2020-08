di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa: "Stasera abbiamo fatto una buona partita, ci siamo trovati sotto su un rigore folle, non si doveva neanche entrare in area, c'era un fallo su Higuain evidente, un arbitro non all'altezza della situazione, quelli sono stati due gol subiti, siamo stati bravi a rimontare la partita. Siamo arrivati con 2-3 palle gol nel finale. Potevamo veramente arrivare alla qualificazione, se dobbiamo avere recriminazioni è che abbiamo sbagliato il primo tempo di Lione, usciamo con 6 partite e 19 punti fatti se ci fosse una classifica, questo mi lascia un'amarezza mostruosa e mi fa capire quanto sia maledetta questa competizione per la Juve. Ho visto ragazzi che hanno lottato fino alla fine, hanno dato tutto. Se non fosse per l'eliminazione andrei a casa contento".



GRANDE JUVE - "Ha fatto una buona partita, non so se lei ha visto PSG-Lione e il Lione non è mai stato in sofferenza, stasera invece ha fatto fatica. Hanno fatto una preparazione lunghissima, sette amichevoli, un percorso più logico del nostro, dal 12 di giugno al 1 agosto, in 49 giorni abbiamo fatto 14 partite, hanno avuto un percorso preparatorio più logico del nostro".



STANCHEZZA - "Ho visto una squadra rigenerata negli ultimi 5-6 giorni, stasera il dispendio mentale dopo un rigore così può andare fuori di testa. La squadra è rimasta lucida e in partita ed è arrivata ad un soffio dalla qualificazione. Per noi quello era come subire due gol, siamo usciti per quel rigore. Non era un aspetto da poco nell'arco della qualificazione. I ragazzi ci hanno creduto fino in fondo, quel gol li ci poteva portare anche a mollare".



FUTURO - "Mi stai chiedendo di dire cosa dirò al presidente, mi sembra troppo. Lo direi prima a lui, stasera vado a casa inferocito perché siamo stati eliminati, nei prossimi giorni ci saranno valutazioni e ognuno dirà la sua".