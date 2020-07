Ben oltre il giro di boa, Maurizio Sarri inizia ad accumulare numeri interessanti. Di quelli che non giustificano più i detrattori, anzi: li mettono quasi in cattiva luce. Archiviate le due finali perse, il tecnico bianconero si è potuto consolare in una settimana praticamente perfetta: ora la Lazio è addirittura a meno 7, poi c'è il gioco. C'è il pressing. C'è la sua Juve che ha iniziato finalmente a fare le cose come vuole il tecnico, come immaginava a inizio stagione.



LA CLASSIFICA - Concetti ben più importanti delle cifre. Che comunque fanno piacere, soprattutto se dicono a Sarri che tante parole iniziano ad avere poco senso: al momento, il toscano è il miglior allenatore emergente della storia bianconera. Miglior esordio, viaggia spedito con la quarta media punti degli ultimi anni. Alla trentesima, solo Capello, Conte e Allegri hanno fatto meglio di lui: ma rispettivamente alla seconda, terza e quinta stagione della loro avventura bianconera.