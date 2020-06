Il match di questa sera tra Juve e Bologna è uno snodo fondamentale nella stagione dei bianconeri. Se i bianconeri non vincono rischiano il sorpasso da parte della Lazio: "La Juventus in quel caso si esporrebbe al sorpasso della Lazio e a una nuova pioggia di critiche - scrive La Gazzetta dello Sport -. Uno scroscio da diluvio universale. I giocatori lo sanno, percepiscono il momento. La società negli ultimi giorni ha difeso Sarri con decisione anche se questo calcio post-Covid è insidioso perché va di fretta: con due partite a settimana, i problemi si sommano. Tempo per smaltirli, non c’è. Sarri ieri parlando a Sky ha invocato un po’ di leggerezza, quasi impossibile in questo contesto".