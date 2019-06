Domani sarà il giorno della presentazione in conferenza stampa, ma l'avventura bianconera di Maurizio Sarri comincerà già oggi. Come anticipato da ilBiancoNero.com, il nuovo tecnico della Juventus è atteso a Torino nelle prossime ore: il club lo accoglierà nelle proprie strutture, dandogli l'occasione di toccare con mano per la prima volta il mondo dei campioni d'Italia. L'approdo di Sarri nel capoluogo piemontese è atteso già nel tardo pomeriggio: aspettando le prime parole davanti ai giornalisti nella sala Gianni e Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium, l'allenatore toscano muoverà i primi passi alla Continassa.