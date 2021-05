Sarri riceverà 2,5 milioni di euro dalla Juventus. La notizia, che ai più sembrava scontata, in realtà non lo è mai stata: i bianconeri hanno aspettato prima di liberare definitivamente il tecnico toscano dal contratto. Che nell'ultimo giorno da juventino riceverà un indennizzo pari a poco più di un terzo del suo salario ai tempi torinesi.



LA DECISIONE - Mentre Sarri sta per chiudere l'accordo con la Lazio - Tare in questo momento è nella villa del tecnico per chiudere in tempi stretti il contratto -, la Juventus non eserciterà entro la mezzanotte di oggi l'opzione per il terzo anno di contratto. Dunque, l'ex Napoli e Chelsea sarà libero di firmare con i biancocelesti.