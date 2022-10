Maurizio, a RSI Sport, ha parlato così del ciclismo e del calcio: "Tutta la vita il ciclismo, che è uno sport vero - ha dichiarato il tecnico della Lazio in un'intervista a RSI Sport - È uno sport duro, grande fatica, occorre una passione veramente feroce. Ho grandissimo rispetto per chi pratica questo sport, e vederlo mi dà grande soddisfazione. I soldi? Sono immorali come il mondo attuale. Se un attore prende 30 milioni per un film è immorale però poi i guadagni lo giustificano. Lo ritengo ingiusto, ma fa parte del mondo attuale".