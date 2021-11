Nella conferenza stampa di vigilia dil'allenatore biancocelesti Maurizioha affrontato alcuni temi caldi in ottica bianconera: dalle condizioni di Immobile alla sua annata a Torino, ecco le sue dichiarazioni: "L’edema è risolto, ma c’è un piccolo segno che indica che c’è ancora un margine di rischio. Domani mattina farà un ulteriore controllo.Sulle qualità della rosa bianconera: "Hanno singoli di alto livello in ogni ruolo: la JuveDobbiamo evitare che abbiano troppo il possesso della palla, che invece dovremo cercare di avere noi. Allegri? Gli scontri tra gli allenatori sono tutti dei giornalisti, domani giocano Lazio e Juventus"., sono dei virgolettati che i giornalisti mi attribuiscono. Della Juve mi è rimasto un campionato vinto e per uno come me che ha cominciato nelle categorie basse è qualcosa di importante, che chiude un cerchio di vent’anni pieni di sacrifici". Sarri conclude: "Sono arrivato alla Juve in un momento particolare, venivano da 8 scudetti vinti, era inevitabile che dessero la vittoria del campionato per scontata. Invece è stato un campionato difficile, con anche il lockdown in mezzo".