Sarri insiste, nella nuove Juve vuole Jorginho. Il pupillo dell'allenatore, col quale ha lavorato prima a Napoli e poi a Londra, è l'obiettivo numero per i bianconeri che sarebbero anche disposti a sacrificare Miralem Pjanic per arrivare al giocatore richiesto dal tecnico toscano. Secondo La Repubblica, Sarri è in pressing sui dirigenti per mettere a segno quello che secondo lui sarebbe un colpo da fare a tutti i costi. Il Chelsea ha aperto alla cessione, la Juve studia l'offerta.