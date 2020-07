1







di Andrea Menon

"Sta succedendo a tutti, siamo in un periodo anomalo". Quante volte si è sentito in queste settimane. E' la verità: viviamo un periodo mai vissuto prima. Ed è anche vero che le partite sono più soggette a cambiamenti improvvisi. Ma, perché c'è un enorme ma a questo punto, il lavoro di un allenatore è trovare soluzioni a ciò che non funziona, saper cambiare in corsa, aggiustare, far valere la propria genialità (che dovrebbe contraddistinguere chi siede sulla panchina della Juventus) e porre un rimedio. Magari non nella singola partita, magari con qualche giorno di lavoro, ma se il medesimo problema si pone costantemente, partita dopo partita, per un mese deve essere risolto. Andare in conferenza e alle interviste a ripetere sempre lo stesso concetto non può essere una giustificazione, semmai un'aggravante.



Come se la Juve non riuscisse a trovare una soluzione al fatto di essere rimontata in ogni situazione, sperperando vantaggi e punti chiave. Ed è proprio così. Ma se si fanno bene i conti ci si accorge che il lockdown - che c'è stato per tutti, va ricordato - c'entra relativamente: la Juve, infatti, in stagione ha buttato ben 18 punti da situazione di vantaggio in questo campionato. Un record negativo per i bianconeri in Serie A nelle ultime nove stagioni. Il problema, in poche parole. E' qualcosa che si ripete qualunque avversario si incontri, dal Milan all'Udinese, perché il fatto più preoccupante della Juve di Sarri è l'insicurezza che mostra sempre: può perdere contro chiunque, prendere gol da chiunque. Probabilmente la più grande differenza con il passato. E quel "succede a tutti" non è certo l'approccio giusto per risolvere la questione...