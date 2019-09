Gli esperimenti offensivi di Maurizio Sarri hanno fatto vedere una certa flessibilità nell'allenatore toscano che talvolta non gli viene riconosciuta. Eppure, come riporta Tuttosport, per quanto in avanti Sarri non chiuda la porta a nessuna possibilità, per quanto riguarda la disposizione della difesa parrebbe irremovibile. "Io con la difesa a tre? Mai" aveva detto a Singapore in estate, dopo l'amichevole con il Tottenham. E la promessa è stata mantenuta.