Buon proposito per il nuovo anno? La Juve punta a subire meno gol. Sarri ha intenzione di modificare la fase difensiva. O meglio: di aggiustarla. I confronti con la squadra di Allegri sono impietosi: MS incassa quasi il 50% in più rispetto a Max, considerando che quela Juve aveva incassato 14 gol in 23 gare. Questa: 24 in 24. Non si può ignorare, ma si deve risolvere.