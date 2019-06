E' solo una questione di tempo, e non è una questione di soldi.In ballo non c'è solo una clausola 'rescissoria': c'è la scelta dello staff, ci sono contratti da stilare, c'è l'inizio di un percorso che non può essere improvvisato solo per soddisfare l'ansia e la curiosità di tifosi o borsa. Di tempo ce n'è, no? Va preso tutto per sistemare ogni dettaglio. Senza ripensamenti o piani B dell'ultimo istanti: le parti si sono scelte e sono contente di averlo fatto.Il gioco di forza con il Chelsea è soltanto una parte di un percorso iniziato ormai settimane fa. Il casting della Juve è terminato nel momento in cui si è palesata l'impossibilità di raggiungere nomi dall'appeal clamoroso, Guardiola compreso. Sarri non è un ripiego: è una decisione di rottura dovuta all'ultima fase della Juventus. Serviva una svolta, e il toscano può rappresentare una spinta verso quella direzione. Ci crede tanto, la squadra bianconera. Che quantificato vuol dire un contratto da 6 milioni più bonus a stagione. Abramovich ha già capito come andrà la situazione: grazie al lavoro di Ramadani, e a quella promessa strappata anzitempo da Sarri stesso, i Blues non si opporranno. L'ha palesato l'ultimo indizio social, arrivato da un azionista del club londinese: 'Thank You, Sarri', il saluto. Sistemato quest'ultimo inghippo resterà da chiudere ogni altro dettaglio. A partire dallo staff, sul quale Sarri sta già lavorando: il preparatore atletico Paolo Bertelli, già in bianconero dal 2011 al 2014, agli ordini di Antonio Conte, seguito per il ruolo di vice da Giovanni Martusciello, secondo di Sarri all'Empoli ma nell’'ultima stagione all’Inter con Spalletti, o da Luca Gotti, suo collaboratore al Chelsea. Il nome nuovo è quello di Andrea Barzagli, che dovrebbe restare in bianconero. Tutti felici e tutti contenti. Soprattutto, tutti pronti a fare la storia, che potrebbe partire da giovedì 13 giugno. Eccola, la data.