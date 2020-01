Your browser does not support iframes.

Spazio a Kobe. Ancora e per sempre. I giornali sportivi tornano sulla tragedia di due giorni fa: Bryant, protagonista indiscusso della storia dello sport mondiale, se n'è andato via in un incidente. Portando con sé anche sua figlia GiGi, di soli 13 anni.



Difficile passare ad altro, ma in qualche modo va fatto. E allora, rieccoci con le notizie di casa Juve: "Ronaldo: Juve, adesso sveglia!", si legge su Tuttosport. "CR7 carica la squadra dopo il deludente ko di Napoli: basta cali di tensione. Fondamentale ripartire subito. Auguri a Buffon: oggi compie 42 anni".



Nella gallery le prime pagine.