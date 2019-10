Se voi riuscite a vedere le partite Sarri contro Conte io non riesco a capirvi, domani c'è una partita bellissima che è Inter-Juve", ha raffreddato gli animi Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida ad Antonio Conte . La prima in carriera tra due tecnici che, strano ma vero,Quando Sarri ci è arrivato con il suo Empoli, Conte aveva ormai detto addio alla Juventus.Si sono incrociati nel famosoEsonerati entrambi, l'uno alla nona giornata e l'altro alla 28esima, senza riuscire a salvare la squadra al termine della stagione., al suo ritorno in panchina per le ultime giornate, però, non usa mezzi termini per definire la precedente gestione di Sarri: "". Ne ha parlato anche il presidente Mancini ai microfoni de ilBiancoNero.com , anche se si parla ormai di una dozzina di anni fa.Un altro incrocio particolare tra i due allenatori riguarda il Chelsea, lasciato da Conte nell'estate del 2018 e preso in consegna da. Non senza polemiche, fin da subito: "Non ho trovato grande organizzazione tattica" e ancora "Io voglio che i miei giochino con il possesso palla e il controllo della partita". Sarri a fine stagione fallisce l'assalto alla Premier League nella stagione d'esordio, riuscito a Conte, ma trova una splendida vittoria in Europa League, conquistando il primo trofeo tra i professionisti in carriera.. L'Inter di Conte è in testa alla classifica a punteggio pieno e minaccia la Juventus, che ha vinto gli ultimi otto scudetti consecutivi e punta al nono, il primo targato Sarri. La differenza di due punti in graduatoria la fa il pareggio dei bianconeri a Firenze, fermati sullo 0-0 da una prestazione negativa e dai "", perché "", come ha dichiarato Sarri nel post-partita. Conte ha risposto per le rime "", ma la polemica si è fermata lì. Sarri ha elogiato Conte, Conte ha elogiato la Juventus e in parte Sarri nella conferenza stampa della vigilia . La quiete, però, lascerà spazio alla tempesta alle ore 20.45 a San Siro e il veleno delle parole in passato lascerà spazio al responso del campo.