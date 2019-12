Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni del tridente offensivo e di Ramsey e Douglas Costa: "Vediamo perché ieri l'allenamento non era certo un allenamento in cui si può valutare la condizione. In generale i tre davanti stanno bene, c'è chi si sta reinserendo dopo l'infortunio come Douglas e Ramsey, valutiamo il tutto oggi parlando con i dottori ed i diretti interessati, perché poi anche loro vanno ascoltati, le sensazioni da rispettare di più sono le loro. Vediamo oggi allenamento e confronti vari che risultati ci daranno"