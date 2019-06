Maurizio Sarri è pronto a iniziare la nuova stagione con la Juve, la sua prima in bianconero. L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcuni segreti degli allenamenti del nuovo tecnico della Vecchia Signora che assegna i tre punti anche in partitella. Non per ogni squadra ma per i singoli calciatori. Così, secondo il quotidiano torinese, Sarri riesce a tenere la barra dritta e la squadra motivata. Lui e lo staff si occupano di stilare la classifica dei singoli calciatori.