Il confronto si avvicina tra Napoli e Juventus e il grande protagonista rimane Maurizio Sarri. Con la Juventus per ora il tecnico ha collezionato 16 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta in 20 gare di campionato. La % di vittorie è dell’80% con una media punti di 2,6. La media gol è di 2 gol fatti a partita, e di 1 gol subito a partita. D’altro canto con il Napoli ha collezionato 79 vittorie, 22 pareggi e 13 sconfitte in 114 partite, con una % di vittorie del 69%. La media punti è di 2,3. La media gol fatti è di 2,2 e 0,9 invece i gol subiti.