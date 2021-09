Prima della partita contro il Galatasaray in Europa League, poi persa 1-0 dalla Lazio per un clamoroso autogol di Strakosha, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare aveva detto:In allenamento si vede bene la sua mano con le giocate molto veloci, mentre in partita non si vede ancora. Quando l'abbiamo preso come allenatore sapevamo che non sarebbe stato tutto semplice subito, ma la squadra lo segue come dei soldati e lui è molto contento della squadra.