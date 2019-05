Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato a Sky Sport in vista della finale di Europa League: "Abbiamo finito la Premier League con un po' di stanchezza, negli ultimi mesi per noi erano tutte partite da dentro o fuori, dispendiose. Adesso stiamo lavorando senza esagerare, abbiamo qualche infortunio di troppo ma mentalmente stiamo bene. Le due partite di campionato sono state equilibrate, abbiamo vinto a Stamford Bridge e perso all'Emirates, l'Arsenal è una squadra pericolosa che in certi momenti riesce a pressare benissimo nella metà campo avversaria".



PREMIER LEAGUE - "Questo campionato ha raggiunto il livello che ha l'NBA nel basket, elevatissimo. Qui stanno convogliando i giocatori e gli allenatori più forti d'Europa".



CONFRONTO CON IL CHELSEA - "Alla fine di una stagione si deve avere un confronto e tirare fuori ciò che non va. Si fa in tutte le società, l'ho sempre fatto nei club con cui ho lavorato. Non voglio sentirmi giudicato per gli ultimi novanta minuti ma per ciò che ho fatto in questi mesi".



VOGLIA DI TROFEI - "State parlando con uno che non ha mai vinto trofei importanti, ho voglia di vincere qualcosa. Questo gruppo è cresciuto e ha reagito alle difficoltà, si merita di vincere".



SUL FUTURO - "Dove mi vedo dopo il 29 maggio? Al mare (ride, ndr)".