Maurizio Sarri ha commentato la crescita di Matthijs de Ligt in conferenza stampa: ​"Negli ultimi tempi i prezzi dei difensori sono questi. Ho visto spendere di più per gente che per me vale meno di lui.Stanno impostando bene da dietro, innescano i centrocampisti con più pulizia rispetto a inizio stagione. L'impressione è che la squadra stia diventando più solida. Merito della crescita individuale di giocatori difensivi come Cuadrado e De Ligt ma anche del centrocampo che fa più filtro". Qui la conferenza stampa completa.