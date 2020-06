"Higuain vediamo... penso di no, fino a ieri ha fatto lavoro completamente differenziato. Aspettiamo i verdetti ma non penso ci siano novità. Abbiamo avuto Ramsey per 20' coi compagni, ma ieri era il primo giorno. Vediamo se c'è disponibilità, dipenderà dalla discussione di stasera col ragazzo e con i medici". Così, Maurizio Sarri ha parlato della condizione di Gonzalo Higuain nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli. La Juventus dunque dovrà fare a meno del Pipita, che dopo i primi giorni di preparazione post-covid è stato vittima di un risentimento muscolare.