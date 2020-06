Maurizio Sarri commenta a Sky Sport la vittoria contro il Lecce.



PASSI AVANTI - "Ho visto una partita più sofferta dal punto di vista fisico, nella parte iniziale fatto fatica a carburare. Fatto solo nel primo tempo, ma bella mentalità perché a partita chiusa abbiamo continuato ad attaccare, a giocare e a me piace molto. Ogni tre giorni queste difficoltà possono succedere, sono normali. La superiorità numerica ci ha permesso di usufruire la difficoltà degli altri. Pressione? Pensiamo a noi, facciamo risultati e la continuità di questa sera, nonostante le difficoltà iniziali, ha avuto una mentalità che mi è piaciuta".



HIGUAIN - "Come ho detto in conferenza, ha passato un momento difficile a livello personale e globale. Quello del Covid l'ha colpito molto, segno forte addosso. Pensava che giocare a calcio pensava non bisognava occuparsi, è stato difficilissimo. E' tornato e ha avuto l'infortunio, si sta mettendo a posto. Contento che abbia segnato subito su splendida palla di Cristiano. Ci darà tanto nel finale di stagione".



ATTEGGIAMENTO - "L'atteggiamento dei centrali è stato di grande livello, sempre altissimi. Io ce l'avevo costantemente davanti ed erano 20 metri davanti la metà campo avversaria. Difendendo in avanti molto bene. I centrocampisti hanno sofferto fase iniziale dal punto di vista fisico, hanno carburato in una serata calda, con poco allenamento. Bentancur ci ha dato però la carica, è stato uno dei primi a reagire dopo 20 minuti. Pjanic in crescendo, la sostituzione di Rabiot nulla ha a che vedere con quanto fatto. Sostituzione tattica, volevamo ampiezza in superiorità e abbiamo alzato Bernardeschi e Douglas Costa".



DOUGLAS COSTA - "In panchina è un'arma straordinaria in un momento della stagione in cui le avversarie possono essere soggetti a cali forti nella ripresa. Averlo lì ti può stravolgere la partita nel momento dell'ingresso. Non facciamoci sentire da lui... lo capisce anche questa cosa, ma bisogna tenerlo motivato e farlo partire ogni tanto".



PJANIC - "Non lo so se Pjanic non giocherà più per la Juventus. A me la società non ha comunicato nulla. Se senti Di Marzio digli che telefoni anche me. Ti dicevo che non c'interessa, quest'anno il mercato inizia a settembre. Fino a fine agosto sta con noi, spero rimanga anche dopo. Spero che il ragazzo non abbia nessun tipo di ripercussione, ma è un professionista, molto intelligente. Parlandoci insieme, capisce bene le situazioni e si sa adeguare. Non so niente al momento, ma anche se fosse come dice Di Marzio non sono preoccupato".



DIFESA - "Zero gol punto di forza? Non lo so, stiamo difendendo bene a livello di squadra, cresciuti i centrocampisti, noi nell'andare nelle palle perse e nel contenere gli avversari. Bonucci ha fatto bene dall'inizio, De Ligt si è adattato e sta facendo partite di livello. Mi dispiace per Rugani, sta facendo molto bene in allenamento, ma è difficile cambiare i centrali ora che stanno facendo bene. Meriterebbe di giocare".